Pagelle della Pro Vercelli (a Renate)

RIZZO: 6,5

Incolpevole sul gol (non è Batman), fa una buona partita e una parata salva risultato.

IEZZI: 7

Insuperabile

FIUMANO’: 6,5

Ottima gara su Sorrentino.

CAMIGLIANO: 6,5

Ottimo regista difensivo, dotato di una sventagliata niente male.

RODIO: 6

Fa il possibile per contenere Ronaldo, il migliore (con Esposito) del Renate.

SANTORO: 5

Si è visto poco.

EMMANUELLO: 6,5

Ottima gara, cala un po’ nel finale

IOTTI: 6,5

Solita gara tutta corsa.

PETRELLA: 6,5

Nella prima parte è l’unico attaccante che salta l’uomo e crossa.

NEPI: 6,5

Davanti fa il possibile, prezioso nei rientri. Si distingue per un salvataggio.

MAGGIO: 7

Parte maluccio, poi va sempre meglio, poi diventa devastante. Il gol di Condello è merito di una sua magia.

CONDELLO: 7

Ha classe e personalità. Se è approdato a Vercelli (a titolo definitivo) è merito di Casella: fu infatti una delle prime operazioni di mercato.

HAOUDI: 6,5

Ha tecnica e corsa, buon esordio.

LOUATI: ng.

COMI: ng

DOSSENA: 7

Per poco non gli riusciva il colpaccio (che sarebbe stato immeritato, vanno ricordati anche i due legni del Renate). La squadra comunque sta facendo punti e sta convincendo. Da rivedere i gol subiti (con Lumezzane e di oggi): qualcosa in difesa da registrare ancora c’è. Ma il lavoro che sta svolgendo è ottimo.