Dossena: «Giusto il pari, ma sono arrabbiato per il gol preso»

La Pro Vercelli sogna il colpaccio a Meda ma, nel recupero, il Renate realizza il pareggio, Mister Andrea Dossena fa la sua disamina sul match: "Probabilmente ai neroazzurri l'1-1 potrebbe stare per fino stretto. Noi siamo riusciti a passare in vantaggio al termine di un'azione ben costruita e abbiamo difeso l'1-0 fino al 92'. Bravo il Renate a crederci fino all'ultimo anche se, sono un po' arrabbiato per come è maturato il gol, arrivato grazie a due nostri errori sul cross e nel lasciare libero l'uomo". Forse l'aspetto più confortante della trasferta brianzola è stata la risposta dei giocatori entrati nel corso del match: "So di avere diverse frecce che posso utilizzare durante l'incontro. Chi è entrato ha fatto bene, anche perché non è facile strappare punti sul campo del Renate. Non posso che fare i complimenti ai ragazzi che continuano nel loro percorso di crescita. E questo è un segnale positivo anche se c'è un po' di rammarico nell'aver "perso" due punti".