Raccolta differenziata: tanti annunci, ma all'atto pratico?

Le linee programmatiche presentate dal Sindaco Corsaro all’inizio del suo mandato parlavano espressamente di una “raccolta differenziata più puntuale” e di come “produrre meno quantitativi di rifiuti e una seria differenziata permetteranno sicuramente positivi risultati sull'ambiente”.

Principi condivisibili, se non fosse che dopo 4 anni di governo e nessun tipo di variazione sulla raccolta dei rifiuti in città - nonostante annunci di trattative, dialoghi e progetti - arriviamo ora all’annuncio dell’installazione di nuovi cassonetti per plastica, vetro e metalli.

Nonostante i tanti annunci, il Sindaco, grazie al fondamentale contributo del consulente al decoro urbano, ha saputo partorire solo questo: cassonetti più grandi.

Nessuna raccolta puntuale quindi e nessun intervento per rimuovere i cassonetti in città, che oltre ad essere un incentivo ad una minor qualità della differenziata sono anche luoghi di abbandono e accumulo di sporcizia e rifiuti di ogni tipo. Un’operazione che comporterà inoltre una spesa di risorse pubbliche che vincolerà anche le future amministrazioni e porterà a nuove spese per adeguare il sistema verso modalità più avanzate.

Una realtà territoriale come quella di Vercelli, per dimensione e struttura avrebbe invece potuto ambire a diventare un esempio virtuoso nella gestione dei rifiuti, garantendo maggiore pulizia in città e maggiori percentuali di riciclo. Non è infatti il dato dei rifiuti raccolti quello che deve interessare, per raggiungere una differenziata di qualità e andare incontro agli obiettivi di sostenibilità dell’Unione Europea, ma quello dei rifiuti effettivamente riciclati. Che dipende dalla qualità della differenziata, sicuramente non incentivata dalla disponibilità di cassonetti in strada.

Serviva una “raccolta differenziata più puntuale”, ma, a quanto pare, come per molti altri annunci e promesse fatte, è stato solo un bell’esercizio di stile da scrivere all’interno del programma di governo.

Alberto Fragapane, Capogruppo Partito Democratico Vercelli