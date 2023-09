«Pro Vercelli ancora alla ricerca a della miglior condizione»

Pro Vercelli "forza quattro" all'esordio contro il Lumezzane. Squalificato mister Andrea Dossena, tocca al vice, Samuele Olivi, analizzare la sfida contro i rossoblù: «I ragazzi hanno disputato una partita da "squadra". Probabilmente non ci aspettavamo una prestazione così solida. Le squadre neopromosse hanno sempre tanto entusiasmo da gettare nella mischia; noi siamo stati bravi a compattarci nei momenti di difficoltà e replicare. Soddisfatti di come la squadra ha interpretato al meglio quanto provato durante gli allenamenti, più avanti arriverà anche il gioco».

Olivi spende parole d'elogio per tecnico e preparatore atletico: «Sanno perfettamente il lavoro che si svolge durante la settimana e quello di cui la squadra ha bisogno. La nostra parola d'ordine è quello di lavorare. I ragazzi si sono subito calati in questa realtà e si sono messi subito a disposizione».

Una bella risposta dopo un precampionato un po' balbettante: «Sapevamo che per assimilare quanto voluto dal mister ci vuole un po' di tempo, alcuni ragazzi si sono spaventati per i carichi di lavoro pesanti, ma siamo convinti che questo alla distanza non potrà che portare che benefici. Facciamo allenamenti duri per abituare i ragazzi a essere stanchi ma non stremati. Sicuramente la tensione e l'importanza di giocare per i "tre punti" porta a fare e dare quel qualcosa in più". Una serata da ricordare, anche per il pubblico: "Vittorie così non fanno che aumentare l'autostima; i tifosi si sono divertiti e ci hanno applaudito. E questo non può che farci ulteriormente piacere, visto che per la squadra è fondamentale il supporto e la vicinanza del pubblico».

Tornando sul match: «Mister Dossena aveva chiesto la prestazione a prescindere da quello che sarebbe stato il risultato. Sappiamo che i giocatori non possano essere tutti al top della condizione. Per questo cercheremo di portare tutti allo stesso livello».