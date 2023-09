"I gemelli Kessler": appuntamento al Circolino

Riprendono, venerdì 8 settembre, gli appuntamenti letterari organizzati al Circolino dell'Isola, in via Trieste 2. Ospite del primo incontro, in programma alle 18, è lo scrittore Maurizio Asquini che presenterà il romanzo «I gemelli Kessler» dialogando con Amelia Bernardi. Novarese, classe 1962 e autore di diversi romanzi e di pubblicazioni che si sono affermate in concorsi letterari di rilevanza nazionale, Asquini affronta in questo romanzo il tema dell'eterna lotta tra i bene e il male attraverso le vicende di due gemelli, indistinguibili nell'aspetto ma del tutto opposti per carattere.