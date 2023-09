Ex orefice trovato morto nell'auto in fiamme

Un pensionato di 74 anni, Luciano Rossi, residente a Varallo ed ex titolare dell’omonima oreficeria di via XX Settembre a Borgosesia, è stato trovato morto, all'interno nella sua auto in fiamme.

La scoperta è stata fatta dai Vigili del Fuoco allertati da qualcuno che aveva notato fumo salire da una strada che dalla statale 299 della Valsesia porta verso un maneggio all'altezza di Roccapiatra.

I mezzi del distaccamento di Varallo hanno hanno trovato una Kia in fiamme e nell'abitacolo, il corpo senza vita del pensionato.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che stanno lavorando per far chiarezza sulla vicenda.