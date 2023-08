Malore fatale per un escursionista di 65 anni

Malore fatale, nella mattina d martedì, per un escursionista novarese, stroncato da un attacco cardiaco mentre si trovava nella zona del monte Fenera, tra vercellese e novarese.

L'uomo, 65 anni, si è all'improvviso accasciato a terra:, immediato l'allarme dato dal compagno di escursione ma l'équipe di medici del servizio di elisoccorso non hanno potuto far altro che constatate il decesso dello sfortunato escursionista. di rianimazione sono state inutili: l'uomo era già morto. La zona è stata raggiunta anche dalle squadre a terra del Soccorso alpino e della Guardia di finanza che hanno preso in carico la salma, trasportandola fino alla strada carrozzabile e successivamente alla camere mortuarie dell'ospedale di Borgosesia.