Agosto in quota: Ecco tutti gli eventi di Alagna ed Alpe di Mera

Gli eventi in programma ad Alagna:

Giovedì 10 e sabato 26 agosto | Cene in quota

Prenota il tuo tavolo per cena a Pianalunga: l’appuntamento tanto atteso per romantici, appassionati del cielo stellato e per chi non vede l’ora di esprimere un desiderio con il naso all’insù nella notte di San Lorenzo è alle porte. Per maggiori info clicca qui.

Sabato 19 agosto | Aperistop Gourmet

Un aperitivo servito ai 2000 metri di quota di Pianalunga nel cuore del Monte Rosa con show cooking al calar del sole accompagnato dal dolce suono del violino elettrico. La telecabina Alagna-Pianalunga farà orario continuato fino alle 20 per raggiungere questo evento esclusivo. La prenotazione è obbligatoria. Per maggiori info clicca qui.

Domenica 20 agosto | Le giornate di Tokji

Raggiungi il folletto Tokji e Jolly Animazioni per una giornata di natura, giochi all’aria aperta e palloncini colorati. Prendi la telecabina da Alagna, sali fino a Pianalunga e divertiti! Per maggiori info clicca qui.

Tutti i martedì fino al 29 agosto | Alla scoperta del percorso del Corno del Camoscio

Un itinerario geologico-pedologico e botanico ad anello che parte dal Passo dei Salati. Raggiungi la quota di 2.980 metri con gli impianti di risalita da Alagna e goditi questa esperienza in compagnia del gruppo o con la tua famiglia. Per maggiori info clicca qui.

Tutti i giovedì fino al 31 agosto | Giovedì… mercato!

Sei mai andato al mercato in funivia? Tutti i giovedì oltre i confini tra Piemonte e Valle d’Aosta, alla scoperta dei mercati e dei paesi di Alagna Valsesia e Gressoney-Saint-Jean con un prezzo speciale. Per maggiori info clicca qui.

Dal 7 luglio fino a fine agosto | Estate di gusto al Passo dei Salati

La giusta carica della colazione dell'alpinista, il rigenerante aperitivo piemontese e un gustoso pranzo con polenta e merluzzo: tante proposte alte 2.980 metri al Bar Ristorante Passo da Mania: acquistale insieme al biglietto di andata e ritorno; per maggiori info clicca qui.

Domenica 13 agosto | Sapori d’Alta Quota al Passo dei Salati

Secondo appuntamento con l’esperienza gustosa più alta della Valsesia: Sapori d’Alta Quota! Il famoso mercatino con degustazione di eccellenze enogastronomiche di Piemonte e Valle d’Aosta torna sul Monte Rosa, a 2.980 metri. Per maggiori info clicca qui.

Gli eventi in programma ad Alpe di Mera:

Tutti i venerdì di agosto | A spasso con Meraviglio

Scopri l'incantevole Alpe di Mera con la tua famiglia in compagnia di Meraviglio lo scoiattolo. Una semplice passeggiata guidata vi condurrà attraverso una meravigliosa natura e non solo. I più piccoli potranno divertirsi nei parchi giochi Il Covo e La Tana e imparare nei punti ludico-didattici presenti lungo il percorso. Per maggiori info clicca qui.

Sabato 5 agosto | Festa della Madonna della Neve

La partecipatissima Festa della Madonna della Neve quest’anno si conclude con il concerto di fisarmonica del Maestro Scappini. Per maggiori info clicca qui.

Tutte le domeniche di agosto | Le giornate di Meraviglio

Laboratori, truccabimbi, bolle di sapone e spettacoli: tutti gli eventi sono gratuiti, il primo appuntamento è per domenica 6 agosto al Covo con le bolle di sapone giganti. Per maggiori info clicca qui.

Sabato 12 agosto | Viaggio ai confini dell'universo

Il ritrovo è sabato 12 agosto alle 21,30 al Rifugio Camparient per ascoltare gli affascinanti racconti sulle scoperte del telescopio spaziale James Webb a cura del Dott. Fabio Peri, astrofisico e direttore scientifico del Planetario di Milano e ammirare un magnifico cielo. Per maggiori info clicca qui.

Mercoledì 16 agosto | Bambini con gli aquiloni

Il ritrovo è al Campo mercoledì 16 agosto per un pomeriggio magico e una gustosa merenda per tutti offerta dalla Pro Loco di Mera. Puoi portare il tuo aquilone, oppure ne troverai uno lì per te e la partecipazione è gratuita. Per maggiori info clicca qui.

Martedì 22 agosto | Alla scoperta del bosco

Una passeggiata tra i boschi di faggi e abeti, per conoscere i funghi e le specie arboree, chiacchierando di micologia, di alberi e fiori, di ambiente, di ricette e di storia. Alla scoperta del magico mondo della simbiosi tra alberi e funghi, dove ogni elemento svolge una funzione ecologica essenziale. La partecipazione è gratuita. Per maggiori info clicca qui.

Tutti i giovedì di agosto | Visita agli animali e merenda in agriturismo

L'Agriturismo La Casera Bianca apre le sue porte a tutti i piccoli esploratori di Mera per far conoscere i suoi animali con Greta e far gustare una merenda genuina preparata da Antonietta nel suo bellissimo agriturismo immerso nel verde dei pascoli. Tutti i giovedì di agosto. Per maggiori info clicca qui.

Lunedì 14, martedì 15 e sabato 19 agosto | Eventi da non perdere

Lunedì 14 agosto miacce tipiche Valsesiane al parchetto della Pro Loco di Mera. Martedì 15 agosto concerto di arpa celtica nell’atrio della chiesa della Madonna della Neve con il maestro Ludwig Conistabile. Sabato 19 tradizionale panissa vercellese preparata dagli Alpini di Porta Torino al parchetto della Pro Loco. Per maggiori info sugli eventi, clicca qui.

Tutti i giorni | Pic-Nic con Meraviglio

Prenota il pic-nic con Meraviglio per vivere un'esperienza indimenticabile e genuina alla scoperta dei prodotti del territorio. Per maggiori info clicca qui.