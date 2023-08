Naturalvercelli e Barlafus non vanno in vacanza

Agosto vuol dire ferie, ma NATURALVERCELLI e il BARLAFUS non vanno in vacanza!!

Sabato 5 agosto dalle 08.00 appuntamento in Via Cavour e Piazza Cavour con il mercatino dei prodotti biologici ed ecocompatibili NATURALVERCELLI. Tante proposte da gustare con gli occhi e col palato: a Naturalvercelli si potranno trovare il mirtillo tardivo, la cui maturazione avviene proprio nei mesi più vacanzieri, dal sapore ricco e aromatico e dalla buccia soda e vellutata; prodotti da forni agricoli che propongono pane a ritmo di natura, con farine di grani antichi macinate a pietra, lievito madre, acqua e sale marino; ortaggi e frutta coltivati secondo un’etica produttiva rispettosa dell’ambiente ed ecocompatibile con il territorio; prodotti caseari curati nel proporre le nostre terre; dolci varietà di miele e prodotti derivati per arricchire la propria dieta con prodotti naturali il cui profumo resta impresso indelebilmente nella memoria olfattiva; creazioni ed oggettistica tutti rigorosamente artigianali e naturali, e molte altre proposte che promuovono a Vercelli la cultura del biologico e del rispetto ambientale, della biodiversità e del commercio equo e solidale, ttenzione alla persona umana nella sua interezza, anima e corpo.