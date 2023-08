Estate di cantieri a Borgosesia: dalle scuole alla viabilità il punto sui lavori

Cantieri aperti e progetti pronti per essere cantierizzati. Gare d’appalto in scadenza e altre pronte per essere avviate: agosto di lavoro per il sindaco di Borgosesia, Fabrizio Bonaccio e per l’ufficio tecnico del Comune

Numerosi i fronti di impegno, vediamoli nel dettaglio: sul fronte delle strade è in corso il lavoro di fresatura e riasfaltatura, previa messa in quota delle caditoie, in corso Vercelli: «Stiamo riasfaltando il tratto centrale, per un totale di 4200 metri quadrati – dice il sindaco - dopo essere già intervenuti nella parte di Aranco e nel tratto che va dal cimitero fino alla rotonda della filanda».

Per quanto riguarda lo storico ponte di Agnona, invece, «I tecnici hanno depositato in Comune il progetto definitivo esecutivo - spiega il sindaco - appena sarà approvato dalla Giunta verrà inoltrato alla Sovrintendenza per l’approvazione di loro competenza e sarà avviata la procedura per l’accensione del mutuo per finanziare i lavori».

Il capitolo relativo alla messa in sicurezza territorio prevede interventi in due frazioni «Per il fronte franoso di Foresto sono stati assegnati i lavori – dice il primo cittadino – che inizieranno a breve e comprenderanno anche la regimazione delle acque; lavori analoghi già terminati a Fenera di Mezzo. Per quanto riguarda l’Isola – aggiunge – sono in corso lavori per il rifacimento delle condotte di raccolta delle acque meteoriche».

S ono iniziati, intanto, i lavori per la messa a norma di impianti e strutture alla scuola di Cancino; presto si procederà con gli interventi alle scuole Zoia e Antida. Nei giorni scorsi sono inoltre stati richiesti i preventivi per i lavori di rifacimento dei serramenti alla Scuola dell’Infanzia del Centro, entro il 15 settembre verranno consegnati i lavori all’operatore scelto. Legato alle scuole è anche il Centro cottura per le mense cittadine: «Abbiamo approvato il progetto definitivo esecutivo – annuncia il sindaco – siamo dunque pronti per la gara d’appalto, in previsione di iniziare i lavori a novembre».

Per quanto riguarda il centro sportivo Milanaccio, invece, i lavori per la riqualificazione sono a buon punto: «Gli intonaci delle facciate sono stati rifatti – dice il sindaco – presto si procederà alla tinteggiatura, e dunque l’immobile acquisirà la colorazione tenue che abbiamo scelto, acquistando un’immagine moderna ed elegante, che ben rappresenterà anche quanto realizzato all’interno, dove gli interventi effettuati hanno consentito di ottenere spazi accoglienti, funzionali e dotati di un’impiantistica efficiente e sicura».

A tutti questi lavori, si aggiungono quelli in piazza Moscatelli, in corso in questi giorni: «I lavori sono effettuati a seguito di un preciso piano del traffico in zona studiato da un esperto – sottolinea il sindaco – il quale ci ha permesso di razionalizzare l’intera area: le aiuole sono state realizzate a tutela dei pedoni, gli stalli sono stati resi più ampi e gli spazi tra una fila e l’altra sono stati aggiornati in modo da garantire la possibilità di manovra in sicurezza. Per quanto riguarda il numero di posti – specifica Fabrizio Bonaccio – ribadisco quanto già comunicato in precedenza: ci saranno più posti di oggi, e per la precisione il totale di posti auto sarà di 92 (contro gli attuali 61) suddivisi tra l’area attuale, dove ci saranno in totale 53 spazi (di cui 45 regolari, 3 per disabili, 2 con paline di ricarica auto elettriche e 2 per carico-scarico) e la nuova area parcheggio che ospiterà 39 nuovi posti auto, di cui 2 riservati ai disabili. I cittadini, dunque, possono stare tranquilli – conclude il sindaco – non solo il parcheggio di piazza Moscatelli sarà più gradevole dal punto di vista estetico, ma sarà anche più capiente e più sicuro, in ottemperanza a quanto previsto dal codice della strada».