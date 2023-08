Campertogno, torna a casa una preziosa tela rubata nel 2016

Torna a casa la tela della “Madonna con Bambino attorniata da Angeli”, trafugata dall’oratorio della Madonna della Posa di Campertogno nell’estate del 2016.

Mercoledì 2 agosto, alle 16.30, sarà il comandante del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, capitano Massimiliano Croce a restituire la tela alla comunità valsesiana nel corso di una cerimonia alla presenza del vescovo di Novara, monsignor Franco Giulio Brambilla, del sindaco di Campertogno, Miriam Giubertoni e del parroco don Marco Barontini.

La preziosa tela del XVIII secolo è stata ritrovata nel corso di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo: attraverso il monitoraggio di siti internet, i Carabinieri dell’Arte hanno individuato l’opera oggetto di furto, all’interno di un catalogo on-line pubblicato da una casa d’aste palermitana e poi acquistata da un ignaro collezionista residente a Caltagirone.

Di fondamentale importanza è risultata la comparazione dell’immagine con quelle contenute nella Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti gestita dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ne ha confermato la provenienza illecita.

La restituzione odierna avvalora l’importanza dell’opera di sensibilizzazione che le articolazioni del Comando TPC compiono presso gli Uffici Diocesani, anche attraverso la divulgazione della pubblicazione Linee Guida per la Tutela dei Beni Culturali Ecclesiastici, realizzata nel 2014 in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana. La pubblicazione oltre a contenere consigli pratici per la difesa dei beni chiesastici, diffonde e valorizza le iniziative di catalogazione e censimento dei beni custoditi nei luoghi di culto.