Soppressi i treni per Milano Porta Garibaldi: si viaggia stipati come sardine

Ancora difficoltà per i pendolari, vercellesi e non, costretti a fronteggiare l'imprevista soppressione dei treni per Milano Porta Garibaldi scoperta lunedì mattina.

«A partire dal 24 luglio e fino a fine agosto - segnala un lettore - sono stati eliminati dalla tratta Torino-Milano tutti i treni diretti alla stazione di Milano Porta Garibaldi. Questa è la situazione in salita a Vercelli da lunedì mattina».

Carrozze ultra affollate e solo posti in piedi per chi, da Vercelli, si reca al lavoro nella zona milanese. L'ennesimo disagio estivo destinato ad accompagnare i pendolari fino alle ferie estive e ad accoglierli al rientro.