Addio a Santina Bertolone, mamma e mentore di Johnny Pellielo

Addio a Santina Bertolone, la mamma di Giovanni Johnny Pellielo, mentore e ispiratrice del grande campione di tiro. Aveva a 85 anni ed era stata colpita due giorni fa da un improvviso malore che aveva spinto il figlio a rinunciare all'ultimo alla partenza per il training camp della squadra azzurra di Trap a Baku.

Santina Bertolone era stata una guida e una continua fonte di ispirazione atletica per figlio: proprio lei, tiratrice infallibile, aveva trasmesso a Pellielo la passione per il tiro a volo. Passione, talento e abnegazione che hanno portato poi il campione vercellese a conquistare le più importanti medaglie nelle competizioni olimpiche e mondiali. Legatissimo alla mamma, che in anni recenti era stata ai vertici del Tiro a volo San Giovanni, Pellielo aveva anche rinunciato alle Olimpiadi del 2021 per evitare, in piena pandemia, di esporre la donna al rischio di un contagio. E, fino all'ultimo, ha voluto esserle vicino.

I funerali di Santina Bertolone, che sul manifesto funebre è stata ricordata con una bella foto in cui compare con l'inseparabile fucile sulle spalle, si svolgeranno venerdì 28 luglio alle 10.30 nella chiesa del Santissimo Salvatore di corso Libertà mentre il rosario verrà recitato nella cappella della Sacra Famiglia di via Parini giovedì alle 17,30.

A Pellielo, in queste ore, stanno arrivando attestazioni di cordoglio da tutto il mondo del tiro a volo e da tanti vercellesi che ne conoscono le qualità umane e sportive.