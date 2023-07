Fra storia e attualità, 170 anni della Soms di Stroppiana

In occasione del 170° anniversario di costituzione del sodalizio la Società di Mutuo Soccorso e Previdenza di Stroppiana presenta i risultati di una ricerca condotta da Flavio Quaranta, ricercatore storico appartenente alla Società Storica Vercellese, che ha accuratamente ricostruito, attraverso documenti d’archivio, pubblicazioni locali, atti di congressi, l’evoluzione del sodalizio stroppianese, dal 1853 al 1915.

Il frutto della sua ricerca infatti ha per titolo “Ci soccorriamo tra noi” - La Società di Mutuo Soccorso di Stroppiana, dalle origini alla vigilia della Prima Guerra Mondiale (1853-1915)

«La Soms di Stroppiana – sottolinea Flavio Quaranta - è stata un laboratorio di sperimentazione per il nascente Stato sociale italiano, la cui storia ha ancora molto da insegnare a noi presenti e alle generazioni future».

Il compito di presentare Quaranta, ricordando l’attualità del messaggio mutualistico e l’attività svolta in anni più recenti dal sodalizio è invece affidato a Mariella Zanetta, della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso, ente afferente alla Regione Piemonte.

«La Società di Mutuo Soccorso di Stroppiana – precisa Zanetta - prosegue la sua attività a sostegno dei Soci e della Comunità, con una particolare attenzione al coinvolgimento delle scuole, contribuendo alla diffusione dei principi mutualistici che ne hanno caratterizzato la storia».

«Il nostro sodalizio raggiunge quest’anno un importante traguardo - spiega la presidente della Società di Mutuo Soccorso, Claudia Borgo – grazie all’attività dei nostri Soci, che vorremmo sempre più numerosi e partecipi, poiché sono alla base della Soms. In una realtà piccola, come quella di Stroppiana, le persone sono coinvolte in molte attività, per spirito di servizio, ma speriamo di poter sempre più contare sul loro supporto, per dare impulso a nuove attività, soprattutto sul fronte mutualistico. Senza Soci la Soms non ha vita, non ha prospettiva.

In questa ricorrenza – prosegue la presidente - siamo grati a Flavio Quaranta per lo scrupoloso lavoro di ricerca che valorizza un lungo periodo della nostra storia. In questi anni la nostra attività non si è mai interrotta e – grazie al supporto del Comune di Stroppiana e della Fondazione regionale Centro per lo studio e la documentazione delle SMS - abbiamo dato continuità, attualizzandoli, ai principi del mutuo soccorso».

Fulcro dell’attività del sodalizio è da sempre la sede, oggetto di importanti interventi di ristrutturazione, anche finanziati dalla Regione Piemonte, che hanno reso la struttura un punto di riferimento per l’intera Comunità. Nella sede sociale, lo scorso aprile, in apertura delle celebrazioni del 170° di costituzione, è stata allestita la mostra “Ci prenderemo cura di noi - Storie di Mutuo Soccorso al femminile” proposta dalla Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle SMS con i laboratori didattici. Nei prossimi mesi, troveranno ospitalità nella sede sociale anche altre iniziative espositive, inserite nel programma delle celebrazioni dell’anniversario.

L'appuntamento, patrocinato da Comune è alle 21 di venerdì nella sede di via Mazzini 9.