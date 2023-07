Patrimonio geologico, via libera alla proposta di legge di Riva Vercellotti

«Sono molto contento del voto di ieri sulla mia proposta di legge sul patrimonio geologico. Una norma che vuole rappresentare un salto culturale per creare memoria, identità, consapevolezza di ciò che di straordinario abbiamo in Piemonte che è unico al mondo». Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Riva Vercellotti, al termine dei lavori di commissione che si sono svolti nella mattinata di ieri e che hanno visto licenziare per l’aula il testo di legge: “Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico”.

«Ho apprezzato molto che la proposta sia stata votata in modo unanime da tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale perché è la dimostrazione della volontà condivisa di riconoscere l’importanza della varietà del patrimonio geologico piemontese - commenta Riva Vercellotti - Un’importanza per la memoria, per la coscienza ma anche per la storia e soprattutto per il futuro, per la consapevolezza di vivere in un ambiente che può e deve essere una grande risorsa anche turistica ed economica per la nostra regione. Una sfida che il Consiglio regionale, con questo primo voto, ha dichiarato di accettare ed è quella di mettere a sistema l’eccezionale quantità di geositi, di grotte, di miniere, di musei, di luoghi di studio geologico unici al mondo, di monti antichissimi che segnano la storia e l’evoluzione dell’uomo, di colline vulcaniche e moreniche, di boschi planiziali, di una pianura che un tempo era mare e di cui spesso siamo ancora poco consapevoli, di capolavori architettonici che segnano il legame tra uomo e la sua terra».

Il provvedimento ha iniziato il suo iter a giugno e ha già raccolto il voto unanime anche del Consiglio delle autonomie locali e dei pareri favorevoli di due autorevoli realtà come Pro Natura e la Società Geologica italiana ed è stato iscritto per i lavori d’aula già martedì prossimo.

<<Non serve affrettare i tempi; sono già molto contento del lavoro e della condivisione che fino ad oggi abbiamo avuto e per la quale ringrazio anche il collega e Presidente della Commissione Ambiente, Angelo Dago. Confido che tra agosto e settembre il testo potrà essere approvato in via definitiva così da colmare due grosse lacune, ovvero il vuoto nel panorama legislativo piemontese e la definizione di una vera governance del Geoparco Sesia Valgrande che a causa di questo problema stava rischiando di perdere la qualifica di Geoparco Unesco>>.



Una volta approvata la legge, potranno da subito prendere corpo gli investimenti sul triennio, non solo per la conservazione e valorizzazione, ma previsti anche per la ricerca, la didattica e la formazione. <<Una norma - conclude Riva Vercellotti - che vuole essere un potente stimolatore di progettualità con la finalità di favorire la valorizzazione culturale e turistica oltre che la cura e la conservazione di quei luoghi unici con fondi che non potranno che crescere negli anni. Molti problemi del Piemonte restano aperti, ma a noi piace pensare che con costanza e determinazione si possa procedere verso un Piemonte più consapevole di quanto di straordinario possiede e che spesso cerchiamo fuori dai suoi confini>>.