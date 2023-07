Appello per Ahmad Reza Djalali, detenuto da anni in Iran

Nuovo appello per la salvezza di Ahmad Reza Djalali, il ricercatore dell'Upo detenuto da anni in Iran con l'accusa di spionaggio e condannato a morte. A richiamare l'attenzione sulla sua vicenda, nei giorni scorsi, il consigliere regionale Alessandro Stecco nel corso dell'incontro sulle gravi violazioni dei diritti umani in corso da decenni in Iran e che hanno visto quest'anno forti repressioni di manifestazioni spontanee di cittadini.