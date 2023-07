«Scarso preavviso, niente dibattito e cantieri aperti: non è questo il confronto che chiedevamo»

Riceviamo e pubblichiamo.

Apprendiamo da una nota pubblicata nel sito del Comune che l'Amministrazione ha organizzato per la prossima settimana un evento pubblico in cui verranno presentati alla cittadinanza gli elementi chiave del progetto di riqualificazione di Vercelli, su cui tanto dibattito c'è stato in queste settimane.

Più volte come minoranza abbiamo contestato il metodo con cui questo progetto è stato portato avanti, senza alcuna condivisione, con il Consiglio e con la città, di quelli che sono i contenuti. Lo abbiamo chiesto anche nell'ultimo Consiglio Comunale, in cui la nostra mozione con cui si chiedeva l'organizzazione di un momento analogo in aula è stata bocciata, dal Sindaco stesso e dalla sua maggioranza (Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia).

Con l'organizzazione di questo evento viene quindi ora data ragione alla critica che abbiamo sempre portato avanti sulla totale assenza di condivisione.

Lo si fa però alle condizioni volute dall'Amministrazione: scarsissimo preavviso e assenza di dibattito, elementi che invece avremmo avuto se avessero accettato la proposta di discussione in aula.

Un evento analogo sarebbe stato opportuno da organizzare almeno due anni fa, per presentare alla città il progetto e mostrarsi aperti alla raccolta di pareri e osservazioni. Lo si fa invece ora, a lavori avviati, per tentare di tappare una falla che abbiamo iniziato ad aprire come minoranza ponendo il tema al centro del dibattito.

L’invito e l’appello che lanciamo, più che al Sindaco, assolutamente sordo a ogni tipo di confronto, alle forze che sostengono la sua maggioranza è che vi siano ulteriori momenti informativi alla città e che si tenga un opportuno dibattito in consiglio comunale, che ricordiamolo è la più alta assemblea cittadina, deputata a questo tipo di discussioni. Ricordiamolo perché il Sindaco lo ha dimenticato.

Gruppi Consiliari Partito Democratico, SiAmo Vercelli, Voltiamo Pagina, Gruppo Misto