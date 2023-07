Fuori strada con l'auto: la corsa finisce nella roggia a Porta Torino

Ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada e inabissandosi nella roggia San Martino all'altezza della zona dei centri commerciali.

Sono dovuti intervenire Vigili del Fuoco e mezzi di soccorso, nella notte tra mercoledì e giovedì, per estrarre una donna, al volante dei veicolo. L'incidente, che non ha coinvolto altre vetture, è avvenuto intorno alle 2,30: la vettura, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è finita giù dalla riva, fermandosi nel corso d'acqua adiacente alla strada.

L'intervento dei Vigili del Fuoco è valso all'estrazione dell'unica occupante del veicolo affidata alle cure del personale medico del 118, intervenuti insieme a Carabinieri e Polizia di Stato.