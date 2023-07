Balocco, incidente in autostrada: tre persone in ospedale

Una famiglia di tre persone è finita in ospedale, dopo un incidente avvenuto nella serata di domenica sulla A4, all'altezza del chilometro 60+100 in direzione Milano, nel territorio comunale di Balocco.

Secondo le prime informazioni l'incidente è avvenuto in modo autonomo: per i soccorsi sono intervenute una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli, una del distaccamento volontario di Santhià e i mezzi del 118.

L'intervento della squadra Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura oltre alla collaborazione con il personale medico nell'assistenza dei feriti.

Nell'incidente è stato coinvolto un nucleo familiare di tre persone soccorso e trasportato dal 118 al nosocomio di Vercelli.

La polizia stradale si è occupata dei rilievi del caso e della gestione del traffico.