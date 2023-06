Banca della memoria, appuntamento a Lamporo

Terzo appuntamento della Banca della memoria 2023. Promossa dalla sezione ANPI e con la collaborazione dell'Amministrazione comunale, il 10 giugno alle ore 15.30 a Lamporo, nei locali del Palazzo municipale i volontari presentano quattro video interviste, a seguire il laboratorio creativo per bambini di Nunzia Castiglione. «La nostra iniziativa è aperta a tutti - dice Marilena Vittone, presidente Anpi -. Si pone l'obiettivo di far incontrare due generazioni e rafforzare i legami e le memorie, al di là del passare del tempo. Anche in un piccolo paese ci sono ricordi e storie da conservare». La raccolta si concluderà a Fontanetto Po in autunno. Le interviste sono visibili su YouTube banca memoria Crescentino