Manifattura Lane: un annullo postale e tre cartoline per i 150 anni di fondazione

Nell’ambito dei festeggiamenti per il 150° anniversario di costituzione della Manifattura Lane Borgosesia, venerdì 9 giugno negli storici locali dello stabilimento di Borgosesia gli appassionati filatelici potranno approfittare di un’interessante iniziativa: in collaborazione con il Servizio Filatelico di Poste Italiane verrà infatti allestito uno sportello temporaneo aperto dalle 11 alle 17, per l’apposizione di un annullo filatelico dedicato ai 150 dalla fondazione della Manifattura Lane Borgosesia.

L’annullo postale, che riproduce un marchio depositato dalla Manifattura nel 1879 e tutt’ora registrato da Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. verrò applicato a una serie numerata di 3 cartoline, gratuitamente distribuite ai collezionisti e interessati. Le grafiche delle cartoline sono una riproduzione di immagini prese dall’archivio di Zegna Baruffa Lane Borgosesia. La cartolina 1 riproduce il manifesto pubblicitario delle Lane Borgosesia, noto come “Donna tra i gomitoli”, opera dell’artista e pubblicitario Cappiello Leonetto, una cromolitografia risalente al 1927. La cartolina 2 è la celebre immagine delle maestranze della Manifattura Lane Borgosesia all’ingresso dello stabilimento, uno scatto del fotografo parigino Louis Charles Eugène Fréon attivo tra il Biellese e la Valsesia nel 1907, da molti paragonata, per la sua forza intrinseca, a “Il quarto stato” di Pellizza da Volpedo. Infine la terza è la fascetta utilizzata dalla Manifattura per reclamizzare gomitoli e matasse, che riproduce lo stesso marchio utilizzato per l’annullo, una pecorella inserita in una corona ovale sormontata da una stella.

«Il 2022 ha visto la nascita del nostro claim Spinning Trends – since 1850. Questa frase esprime al meglio il nostro impegno per una crescita fondata sull’esperienza e sulla conoscenza maturate nel corso della storia centenaria di questa Azienda, al fine di poter affrontare le sfide ed anticipare i trend futuri della moda, mantenendo sempre la nostra missione di offrire l’eccellenza in prodotto e servizio», sono le parole del CEO di Zegna Baruffa Lane Borgosesia Lorenzo Piacentini.