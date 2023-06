Gian Luca Marino ospite di INTERSEZIONI, venerdì 9 giugno

Incontri, occasioni, scambi di vedute, libri, presentazioni, cultura, opportunità: tutto questo è, in una parola, INTERSEZIONI, che prenderà il via venerdì 9 giugno alle 18,15 a Vercelli, su iniziativa della Cooperativa Sociale 181.

Venerdì 9 INTERSEZIONI ospiterà Gian Luca Marino che presenterà : “Gli occhi del buio”.

Torna l’Investigatore del mistero e dell’occulto che con i suoi libri ha indagato ogni angolo di Vercelli, Torino, Ibiza e…non solo. Racconterà ciò che non ha mai narrato …e nessuna notte sarà più come prima. Il reporter vercellese che ha esplorato i confini delle tenebre sarà a disposizione per chiacchierare delle sue pubblicazioni passate e dei suoi progetti futuri.

Gli incontri si svolgeranno presso lo spazio GIOIN in Via Laviny 63, o, se il tempo sarà clemente, all’interno del porticato adiacente il Costadoro Social Coffee in via Laviny 67.

Gian Luca Marino dialogherà con Fabio Ponzana, l’invito a partecipare è rivolto a tutti, la partecipazione è gratuita.

Al termine dell’evento, per chi lo vorrà, sarà possibile chiacchierare con l’autore e i professionisti intervenuti, nel corso del consueto happy hour del Costadoro Social Coffee.

Gli appuntamenti del progetto culturale INTERSEZIONI proseguiranno ogni venerdì di giugno con altri 3 prestigiosi scrittori.