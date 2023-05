Mostra scambio di Borgo d’Ale: il gran ritorno

Dopo tre anni di sospensione torna la Mostra scambio di Borgo d’Ale. Due giorni (27 e 28 maggio) dedicati al motorismo storico in cui gli appassionati possono esporre i loro veicoli e recuperare introvabili pezzi di ricambio. Non solo, ma anche libri, cataloghi, modellismo. L’evento, organizzato dal club di Ivrea Ruote Storiche in Canavese, è giunto alla ventinovesima edizione. Tra i mezzi più interessanti: la Fiat 2 A del 1911, la Porsche 911, il trattore Fordson Major Diesel, cavallo di battaglia dei trebbiatori, oltre che degli agricoltori, la corriera Fiat 306 del 1965 impiegata come navetta tra il centro fieristico e il ristorante Tre Re, l’elegante Simca 1000. Questo è solo un minimo elenco delle tante autovetture che hanno costituito una formidabile macchina del tempo e ovviamente qualche nostalgico ricordo. Una grazie va al club eporediese per l’impegno e la professionalità con cui hanno gestito la manifestazione.