Rices Under 13 sconfitti per 1 punto a 9 secondi dal termine

Piossasco (TO) - Perdere per un punto fa male, tanto, ma al tempo stesso è un punteggio che dice che te la sei giocata alla pari fino alla fine.

Prima partita dei Rices alla Final Four di Coppa Piemonte terminata dunque con una sconfitta contro il Settimo: 47 a 48.

Dopo 10 vittorie consecutive un ko (che brucia).

Nel primo quarto la squadra di Acquadro sembra avere il sopravvento grazie a un Rotoli strepitoso: 9 a 7 – e tutti i 9 punti è lui a realizzarli.

Dal secondo al quarto quarto i Rices inseguono. A metà dell'ultimo tempo sono sotto di 9, recuperano, da sotto di 9 (29 a 38) riescono a portarsi in parità (ma quanti errori sotto canestro: la sconfitta arriva da lì...): 47 a 47 a 9 secondi dal termine quando la partita viene decisa da un tiro libero per il Settimo: esplosione di gioia per i vincitori, lacrime per gli Under 13 Rices Vercelli che oggi, alle 16, si giocano la finale per il 3° e 4° posto di Coppa Piemonte.

Settimo-Rices 48-47

Rotoli 19, Perotti, Marinato, Bassini 4, Bonetti 8, Cerone, Spinelli 15, Torres 1, Brusa, Vucaj, Panico, Culhaj.

Allenatore Max Acquadro. Vice Fabio Poletto.

Oggi alle 16 finale per il 3° e 4° posto tra i Rices e il Kolbe Torino.