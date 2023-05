Folle corsa in centro a bordo di un furgone: all'interno droga e una spranga

Inseguimento a forte velocità, per le vie del centro, qualche notte fa. Erano le 2,300 della notte del 21 maggio scorso quando il personale della Squadra Volante, durante il servizio di controllo del territorio, ha intercettato un furgone che si dirigeva a forte velocità verso il centro. Immediatamente, un equipaggio si è messo all’inseguimento del mezzo per far arrestare la sua corsa. Tuttavia, il conducente, alla vista della Volante, ha accelerato e si dava alla fuga. Il tallonamento aveva inizio in corso Matteotti in direzione corso Italia ed è continuato fino a corso Randaccio ove, un secondo equipaggio della Volante ha sbarrato la strada al mezzo che, finalmente, arrestava la sua folle corsa.

Con non poca fatica gli agenti sono riusciti a identificare il conducente, un giovane di nazionalità marocchina che, da subito, è apparso nervoso, in forte stato di alterazione psico-fisica e insofferente al controllo di polizia. Nel corso degli accertamenti che, date le circostanze, sono stati estesi anche al mezzo di trasporto, sono stati trovati una spranga metallica e dell'hashish.

A tali controlli, ha fatto seguito una perquisizione domiciliare eseguita da personale della Squadra Mobile che, tuttavia, ha dato esito negativo.

Dopo gli atti di rito, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e per il reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere. E' stato sanzionato per guida sotto l’influenza dell’alcool e per ulteriori violazioni al Codice della Strada. Infine, è stato invitato all’Ufficio Immigrazione della Questura per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.