Biud10: parco giochi, pediatria e micronido. Tre progetti in ricordo di Andrea Bodo

Sono tre i progetti ai quali Biud10, l'associazione nata in ricordo di Andrea Bodo, dedicherà il 2023.

Si parte con la riqualificazione dell'area giochi inclusiva di piazza Mazzini: «A ormai 9 anni dalla sua inaugurazione, - spiegano dall'associazione - è venuto il momento di riportare al suo originario splendore l’area giochi intitolata ad Andrea. Provvederemo a ripristinare il manto erboso e la pavimentazione ove necessario, aggiungeremo qualche nuove giostra in modo da rendere l’area ancora più ricca e verrà effettuata una pulizia generale in accordo con Comune di Vercelli, grazie all’intervento dell’assessore Mimmo Sabatino. Cercheremo di rimuovere anche i molti graffiti che purtroppo nel corso degli anni hanno imbrattato le varie giostrine».

Gli altri due investimenti dell'anno consolidano un proficuo rapporto che si è creato tra l'associazione, il reparto di Pediatri dell'ospedale Sant'Andrea e il micronido gratuito TatMia.

«All'ospedale doneremo una macchina per l’ossigeno ad alti flussi e materiale di consumo necessario per un anno di funzionamento - aggiungono i volontari -. Mentre il sostegno a TataMia continuerà come sempre attraverso il pagamento delle spese ordinarie».

I fondi necessari vengono raccolti attraverso le molteplici attività di autofinanziamento realizzate nel corso dell'anno ma anche attraverso il 5 per mille: «Basta un semplice gesto, una sola firma che non costa nulla, per ricevere il vostro prezioso aiuto», concludono, con un ringraziamento ai sostenitori.