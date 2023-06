«Tasse e sociale: dalla minoranza accuse infondate»

«Approviamo un bilancio che pareggia a 205 milioni, una cifra record, mai raggiunta dal Comune. Eppure, anche oggi, continuiamo a sentirci dire che la nostra amministrazione è priva di visione del futuro. La verità è che la nostra visione del futuro non è quella della minoranza, per fortuna. E che la nostra capacità di realizzare i progetti non è la vostra, per fortuna». E' il sindaco Andrea Corsaro, a tenersi l'ultima parola al termine del lungo scambio polemico che ha accompagnato la discussione su lavori pubblici, tasse e bilancio. Gli ultimi atti politici dell'attuale amministrazione che va verso il quinto anno di mandato.

Ad accendere gli animi il comunicato, sottoscritto da tutti i componenti della minoranza, nel quale oltre alla presentazione dei 17 emendamenti al bilancio, si accusava l'esecutivo di aver tagliato i fondi al sociale e di aver aumentato le tasse.

Accuse che non sono andate giù né al sindaco né agli assessori Luigi Michelini (Bilancio) e Massimo Simion (Lavori pubblici) che più volte, nel corso della discussione hanno accusato Pd, SiAmo e Voltiamo Pagina di aver di voluto dipingere un ritratto non veritiero della città.

«Forse avete mal interpretato i dati bilancio - ha detto Michelini -. Non sono aumentate l'Imu, l'addizionale Irpef né i servizi a domanda individuale. L'aumento del 7% della Tari è da imputare al fatto che gli incrementi degli ultimi due anni erano stati compensati con i fondi covid, che quest'anno non ci sono stati. Non è vero nemmeno che abbiamo tagliato i fondi per il sociale».

Una discussione che era partita già sul piano triennale dei lavori pubblici, finendo per coinvolgere in un acceso diverbio lo stesso sindaco e il consigliere Roberto Scheda. Nessuno sbandamento, invece, da parte della maggioranza: Il punto all'ordine del giorno, così come il bilancio, è passato con un largo margine, mentre sono stati bocciati tutti gli emendamenti presentati da Pd e Voltiamo Pagina, SiAmo Vercelli e Catricalà. Sul versante opere pubbliche è il tema della qualità dell'abitare in centro e nelle periferie a dividere il Consiglio: dalla minoranza, con Michele Cressano, Alberto Fragapane e Scheda arrivano accuse, rigettate dal sindaco stesso, di non aver condiviso i progetti con la città e di concentrarsi su interventi spot che non guardano ai futuri bisogni di Vercelli.

Le repliche, oltre che dall'assessore al Bilanio, sono arrivate da Massimo Simion, per i lavori pubblici. «In questo documento c'è una mole di progetti, molti dei quali già anche appaltati che dovrebbe rendere tutti noi amministratori orgogliosi per la capacità dimostrata di intercettare fondi e rispettare i tempi di programmazione. Di programmazione ne abbiamo addirittura troppa rispetto al personale che da due anni e mezzo sta facendo un lavoro incredibile».