Lavori in viale Garibaldi, se ne parla lunedì in Comune (aperto al pubblico)

A seguito della richiesta della minoranza, il prossimo lunedì 22 maggio dalle ore 17 alle ore 18, presso la sala consiliare, si terrà finalmente una Commissione lavori pubblici che avrà tra i punti in discussione anche la progettualità su Viale Garibaldi.

Si tratta di un progetto di cui tanto si sta parlando in queste settimane, ma che non aveva ancora mai avuto alcun momento di condivisione con il consiglio comunale e in generale con la città.

Essendo le commissioni aperte al pubblico ne approfittiamo quindi per invitare chi fosse interessato a partecipare a questa prima occasione di presentazione realmente aperta alla cittadinanza, auspicando che possa avere un ulteriore seguito anche in merito alle progettualità che toccheranno il resto della città.

Modifiche che toccano in maniera così strutturale aree strategiche e ampie di Vercelli devono essere il più possibile condivise con la cittadinanza, per poter cogliere a pieno opportunità e rischi, apportando anche eventuali miglioramenti ai progetti.

Questo è il nostro approccio all’attività amministrativa e auspichiamo possa diventare anche quello di chi governa attualmente la città.