Undici nuovi carabinieri in servizio in Provincia

Undici giovani carabinieri hanno preso servizio, nella mattinata di venerdì 5 maggio, al Comando Provinciale di Vercelli.

Accolti dal colonnello Emanuele Caminada, i giovani militari, tutti muniti di diploma di scuola superiore e, in un caso, anche di laurea triennale, sono destinati con compiti operativi alle Stazioni di BorgoVercelli, Santhià, Buronzo, San Germano, Cigliano, Ronsecco, Trino e Borgosesia.

Nel porgere il benvenuto, il comandante provinciale ha rammentato loro i gravosi compiti e le responsabilità che si troveranno a dover affrontare in prima persona, dopo un breve periodo di affiancamento per conoscere bene le caratteristiche e le problematiche del territorio.

Quella del Carabiniere, ai vari livelli di qualifica è una carriera che ora quanto mai interessa i giovani in procinto di affacciarsi al mondo del lavoro, per le ampie possibilità di specializzazione, di progressione di grado, ed anche per la sicurezza economica che garantisce. Naturalmente essere Carabiniere comporta un impegno che, di pari passo con l’evolversi della società in genere, si incrementa sempre più, al fine di garantire all’Arma di fronteggiare con adeguate competenze le sfide che il mondo dell’illegalità costantemente lancia in danno della cittadinanza onesta.

I giovani eventualmente interessati, consultando il sito https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici possono rimanere costantemente aggiornati sui concorsi pubblici per l’arruolamento. Inoltre, le Stazioni sul territorio sono sempre disponibili a fornire informazioni in merito anche sulle qualità, umane oltre che professionali, necessarie per prestare servizio con profitto e soddisfazione nell’Arma del terzo millennio.