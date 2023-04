Ambulatori distrettuali per i valsesiani rimasti senza medico di base

Ambulatorio distrettuale, dal 2 maggio, per prendere in carico i cittadini della Valsesia rimasti senza medici di famiglia. Verrà attivato all’ospedale di Borgosesia e alla Casa della Salute di Varallo per i cittadini residenti nei Comuni di Ailoche, Alagna, Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Celio con Breia, Cervatto, Civiasco, Coggiola, Cravagliana, Crevacuore, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Portula, Postua, Pray, Quarona, Rassa, Rimella, Rossa, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.

Il servizio di assistenza medica (visite domiciliari, ambulatoriali e prescrizioni specialistiche e farmacologiche) sarà erogato previa prenotazione telefonica chiamando il numero 366-9357217 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 15 con le seguenti modalità: lunedì, mercoledì e venerdì a Borgosesia dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16; martedì e giovedì, nei medesimi orari, alla Casa della salute di Varallo.

Le visite domiciliari saranno eseguite previa valutazione e programmazione stabilita dal medico.

Le sole prestazioni infermieristiche saranno erogate con possibilità di fruizione da parte di tutti i pazienti dell’ambito, previa prenotazione telefonica al medesimo numero dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 15.