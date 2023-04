«Provvedimenti responsabili, che guardano alla tutela, alla prevenzione e alla solidarietà»

“La drammatica situazione finanziaria ereditata continua a condizionare le nostre scelte ma è indubbio che abbiamo imboccato la strada giusta - continua Riva Vercellotti, che elenca alcuni dei tanti provvedimenti inseriti in bilancio - Abbiamo aumentato le risorse per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la promozione della lingua dei segni, per gli studenti con disabilità uditiva. Abbiamo incrementato il sostegno alle scuole paritarie e abbiamo raddoppiato le risorse a favore di progetti per la tutela materno-infantile e quelli per la promozione e valorizzazione dei piani di invecchiamento attivo. Tra i capitoli di bilancio aumentati ci sono anche i fondi per i cantieri di lavoro per disoccupati over 58 e il fondo regionale a sostegno dei disabili. In materia di politiche ambientali sono quasi 53 i milioni di euro messi sul programma della qualità dell'aria con progetti quali, ad esempio, l'ammodernamento del trasporto pubblico locale; 26 milioni di euro sono stati destinati alla tutela e valorizzazione delle risorse idriche e ancora circa 9 milioni di euro sono stati stanziati per il contrasto al cambiamento climatico e agli interventi di bonifica dell'amianto.