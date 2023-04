Goleada dell'LG Trino, brutto passo falso dell'Alicese/Orizzonti

L'Alicese/Orizzonti si inceppa nel confronto salvezza con l'Alpignano. Una prestazione opaca, lontana dalle ultime buone prove. Decide il 1^ tempo, doppietta dei padroni di casa e poi poco o niente dei biancogranata. La classifica della zona play-out ora è cortissima in 2 punti sono concentrate 3 squadre, Il prossimo turno prevede uno scontro diretto. Al Salussolia/Ravetto arriva il Verbania, una vittoria della squadra di Mellano metterebbe una serie ipoteca alla permanenza nella categoria.

Alicese/ Orizzonti: Malune, Angeli (dal 15' Mane) Schettino, Keita (dal 46' Franchini) Pasinato Moussaif, Fiorenza Caamano Verna (dal 46 Gai) Edalili (dal 60 Pelle) Diadoro. A disp: Mastrorillo, Pecoraro, Petrocelli, Ramundo, Turano. All. Mellano.

Goleada dell'LG Trino contro la Chiavazzese. Un successo roboante confezionato in rimonta. Dopo il vantaggio dei padroni di casa Pane e Vergnasco ribaltano il risultato. Poi Bernabino e Brugnera salgono in cattedra e affondano la formazione laniera. Il Bianzè aggancia un prestigioso pareggio con l'Arona. Protagonista di giornata Parrinello autore della rete che impatta la partita. A 2 giornate dal termine il Bianzè può ancora raggiungere il Piedimulera al terz'ultimo posto, in vista dei play-out.