In funzione le "casette gira-libro" progettate e realizzate dagli studenti

E’ finalmente attiva la “casetta gira-libro” donata dal Rotary Club Valsesia: martedì 18 aprile è stata posizionata ad altezza dei bambini e ragazzi che ne usufruiranno, proprio accanto all’ingresso di Palazzo Racchetti, sede della Biblioteca.

L’iniziativa, che prevedeva 12 casette collocate all’esterno degli Istituti Comprensivi di Valsesia e Valsessera, è stata sponsorizzata dall'azienda Toscanini e le originali casette sono state progettate e realizzate dagli studenti della Scuola Barolo di Varallo, Istituto Professionale che valorizza e recupera una delle attività tradizionali valsesiane.

«Le abbiamo costruite in multistrato resinoso, unito con colla fenolica, con giunti a 45°, cartavetrate e verniciate nella parte del tetto e del comignolo con spray. Nella parte anteriore ogni casetta presenta lo stemma del Rotary e quello della nostra Scuola. L’apertura è incernierata ai lati e chiusa con una maniglietta girevole - spiega l'insegnante tecnico-pratico Roberto Multone -. Queste sono case piccole, ma quando i ragazzi cresceranno costruiranno case grandi di legno: con Federica Toscanini abbiamo avuto un’ottima collaborazione, che va anche oltre questo progetto, infatti per il 27 aprile è stata programmata una visita allo stabilimento per vedere tutte le lavorazioni fino al prodotto finale».

La casetta in dotazione alla Biblioteca ha richiesto un supporto di legno per essere fissata tra il portone e la lesena in pietra, ringrazio di cuore gli studenti della Prima E: Francesco Perino, Mattia Cavalli, Andrea Cerminara, Corrado Grassi e naturalmente l’insostituibile professor Roberto Multone, che mi hanno dato modo di assistere a una vera e propria lezione, che poi è stata estesa ad alcune richieste della Biblioteca, per porre rimedio a danni a strutture lignee.

I ragazzi erano attenti e pronti nelle risposte: a ragione il professore è orgoglioso di loro. E’ stato ricordato che per diventare artigiani del legno occorre amare questa professione, così come aveva fatto Piero Gianoli, amico e collega di Roberto Multone: «Era un artigianato raffinato, con una grande forza di volontà: sono stato a trovarlo nelle ultime settimane, quando ormai l’esito della malattia era segnato, eppure Piero, disteso a letto, mi disse che cominciava a stare bene perché aveva un sacco di cose da fare, purtroppo l’abbiamo salutato, ma rimarrà nel mio cuore e in tutti coloro che l’hanno conosciuto ed apprezzato sia dal punto di vista umano, che professionale».