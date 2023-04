Università e "Il Ponte" partner per il Festival di Poesia Civile

Università del Piemonte Orientale e l’Associazione culturale “Il Ponte” hanno sotto scritto un accordo di collaborazione per l’organizzazione del Festival di Poesia civile città di Vercelli. In base all’accordo l’Università entra a pieno titolo nell’organizzazione scientifica e operativa della manifestazione come soggetto co-organizzatore.

La sottoscrizione è avvenuta martedì 18 aprile presso la sede del Rettorato a Vercelli, tra il rettore Gian Carlo Avanzi e il presidente dell’associazione “Il Ponte” Luigi Di Meglio; l’accordo di collaborazione avrà valore per gli anni 2023, 2024 e 2025.

L’Università, in particolare attraverso il Dipartimento di Studi Umanistici, s’impegna a collaborare al Festival negli ambiti legati alla cultura accademica, tra cui letteratura, poesia e traduzione, formazione e rapporto tra le discipline culturali, tra cui cinema, musica e arte. Si impegna inoltre a collaborare alle operazioni di comunicazione e di promozione del Festival e a proseguire, con lo specifico apporto dei corsi di laurea in Lingue, nella riorganizzazione del “Premio di Traduzione di Poesia civile inedita in Italia”, i cui testi premiati saranno raccolti in un’antologia pubblicata su base triennale (nel 2023 uscirà la raccolta degli anni precedenti).

«Questo accordo di collaborazione – ha dichiarato il rettore Gian Carlo Avanzi – è un ulteriore e importantissimo tassello sia nel rapporto tra l’Università e la città di Vercelli, sia nell’impegno profuso dall’Ateneo nelle iniziative di Terza Missione. Desidero perciò ringraziare il presidente Di Meglio per aver rinnovato e soprattutto intensificato la nostra collaborazione, rendendoci co-organizzatori di questo storico Festival. È anche grazie all’instancabile attività delle associazioni culturali come Il Ponte che l’Ateneo può raggiungere più facilmente i suoi obiettivi di disseminazione culturale e scientifica».

«Dal punto di vista dell’Associazione – ha sottolineato il presidente de Il Ponte Luigi Di Meglio – questo accordo allarga una collaborazione ormai consolidata, che fino a oggi si era concretizzata nel Premio di Tradizione di Poesia Civile, premio unico nel panorama nazionale. A questo proposito, colgo l’occasione per annunciare la prossima pubblicazione dei testi tradotti dagli studenti dell’Ateneo nelle ultime sei edizioni del Festival: il volume sarà presentato in anteprima al Salone de Libro, il prossimo 19 maggio».

Il Festival di Poesia Civile città di Vercelli è in programma dal 25 al 29 ottobre 2023.