Pallacanestro Femminile Vercelli, vittoria del gruppo

CAMPIONATO SERIE C - girone promozione

1^ giornata di ritorno

Domenica 16.4.2023 – Pancalieri – Impianto Sportivo Comunale – Via Circonvallazione 1

Pancalieri - Pallacanestro Femminile Vercelli 42-65

(Parziali:13-21; 27-31; 37-52)

Tabellino: Bassani; Acciarino 26; Deangelis 2; Bracco 18; Leone Sara; Bouchefra 9; Sarrocco 6;

Leone Giulia 2; Gentilini 2; Bertelegni; Dockrill ; Liberali. Allenatore: Gabriele Bendazzi; ass. all.re Andrea Congionti.

Brillante vittoria della PFV in quel di Pancalieri per 42-65, nella prima giornata di ritorno del girone di accesso alle final four per la promozione.

La squadra vercellese ha saputo imporsi con intelligenza, conducendo sempre le danze e, soprattutto, giocando con la forza del collettivo, puntando su tutte le giocatrici per quanto hanno potuto dare in campo, per avere il sopravvento su un’avversaria tutt’altro che arrendevole e ben dotata fisicamente.

Nella prima frazione le ragazze di Bendazzi trovavano una buona vena realizzativa e segnavano 21 punti contro i 13 delle avversarie.

Invece nel secondo quarto le padrone di casa riuscivano a dimezzare lo svantaggio, approfittando di qualche errore delle ospiti, cosicché a metà gara il risultato era ancora in bilico sul 27-31 e la partita del tutto aperta.

Ma era nel “solito” terzo periodo che le ragazze di Bendazzi e Congionti mettevano le basi per la vittoria, realizzando ancora 21 punti contro 10, e portandosi a +15 al 30’ sul punteggio di 37-52.

Nell’ultimo periodo un’ottima difesa delle ospiti conteneva Pancalieri a 5 punti e permetteva alla PFV di allungare ancora e chiudere a +23, che non è poco.

A fine partita coach Bendazzi si è detto molto soddisfatto della prova offerta dalle sue, soprattutto per la continuità mostrata senza cali di tensione, e per l’apporto di tutta la squadra al raggiungimento del risultato finale, sia in fase d’attacco che in fase difensiva, dove tutte hanno saputo ben contenere le avversarie.

La PFV ha tirato con un buonissimo 51% da due punti (26/51), un mediocre 25% da tre (1/4) e con il 62% ai liberi (10/16). Ha commesso 15 falli subendone solo 9, ma catturando 38 rimbalzi, di cui 7 offensivi. Ha perso 9 palloni ma ne ha recuperati ben 19. Durante la partita sono stati serviti ben 16 assist (di cui 10 da parte di Bassani) mentre le stoppate sono state una per parte. Su queste basi, che certamente fotografano un’ottima prestazione corale, la valutazione complessiva è stata di +87, molto positiva.

Con questa vittoria, dunque, la PFV si conferma al livello che aveva mostrato di valere sino ad ora, facendo dimenticare i patemi dell’ultima partita disputata prima di Pasqua (comunque vinta), senza cedimenti di concentrazione durante la gara, questa volta, e con una ferrea determinazione che le consentono, al momento, di mantenere il secondo posto dietro a Biella.

Il prossimo incontro sarà domenica 23 aprile a Vercelli, al Palapiacco alle ore 18,30 (non alle 18 come di consueto) contro Moncalieri: una vittoria vorrebbe dire final four raggiunte.

Tutti i tifosi sono chiamati a raccolta.