Addio a Patrizio Minaroli, aveva 63 anni. In lutto Quarona e la Valsesia

Quarona e la Valsesia dicono addio a Patrizio Minaroli, 63 anni, conosciutissima voce di radio Valsesia, ex sindaco di Cervetto, narratore delle Via Crucis, appassionato di musica e teatro.

Una persona dai mille interessi, apprezzata in paese e in valle: «Quarona ha perso una brava persona. Un volto e una voce a noi tutti note e da sempre amiche. Ci mancheranno. Addio Patrizio, sono sicuro che troverai la pace tra le note della tua amata musica», scrive il sindaco Francesco Pietrasanta, ricordando il concittadino.

Centinaia le attestazioni di stima e di lutto che stanno arrivando alla moglie e alla figlia anche attraverso i social. Molti amici ricordano la tenacia con la quale l'uomo ha affrontato, fino all'ultimo, la malattia che si era presentata all'improvviso e che, alla fine, ha avuto la meglio.

Per anni era stato impegnato nella vita amministrativa della valle, ricoprendo anche l'incarico di sindaco di Cervatto, affiancando l'attività politica alla passione, nata in gioventù e mai dimenticata nel corso dell'intera vita, per la radio e il teatro.