Spada, sciabola e fioretto: a Vercelli i campionati italiani under 23

La scherma torna protagonista della primavera sportiva vercellese: da oggi a domenica, al Centro Vercelli Fiere di Caresanablot, sono in programma i campionati italiani U23 individuali e a squadre, seconda grande manifestazione nazionale che mette in palio nove titoli tricolori, sei assoluti e tre di squadra. L'evento vedrà in pedana i migliori atleti italiani Under 23, una vetrina di notevole valore per la disciplina ma anche per la città. Vercelli, considerata tra le capitali mondiali della spada per numero di medaglie olimpiche vinte, ospiterà per la prima volta gare nazionali di fioretto e sciabola.

Il programma della giornata prevede per oggi, dalle 17, sciabola e fioretto, maschile e femminile: solamente per oggi le gare saranno ospitate alla concessionaria Volvo, dove è allestita la mostra «La Bellezza in un gesto», esposizione temporanea di una selezione delle migliori fotografie firmate Augusto Bizzi per «La bellezza in un gesto», importante progetto nato dal Protocollo d'intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Federazione Italiana Scherma, per promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo attraverso l'eccellenza della scherma.