Art.27, una mostra racconta il mondo del carcere

Il Tavolo Carcere, animato dal Centro Territoriale per il Volontariato, propone una mostra dal titolo “Art.27” dedicata alla situazione carceraria in Italia e, in particolare, all’importante tema della rieducazione tramite la pena detentiva.

La mostra, presentata il 15 giugno 2022 nel corso di un’audizione della Commissione congiunta Legalità e Cultura, è un progetto realizzato dall’associazione EssereUmani con gli studenti universitari dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e invita a conoscere il contenuto, l’origine e il valore dell’Art 27 della Costituzione che tratta proprio il tema della rieducazione.

La mostra sarà allestita sul sagrato del Duomo di Vercelli e sarà inaugurata venerdì 14 asprile, alle ore 17, con la partecipazione dell’autore della mostra e presidente dell’Associazione EssereUmani, Juri Nervo, di Bruno Mellano, garante regionale dei Detenuti, di monsignor Giuseppe Cavallone e di Sara Ghirardi e Elena Veggi referenti del progetto per il Centro Territoriale per il Volontariato.

Resterà aperta al pubblico tutti i giorni, fino a domenica 23 aprile; durante le celebrazioni delle messe prefestive del sabato, alle ore 18,30, e di quelle festive di domenica, alle 10,30 e alle 12, saranno presenti alla mostra alcuni volontari del tavolo carcere, disponibili per illustrare la mostra e approfondirne le tematiche.