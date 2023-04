Gattinara dice addio a Giuseppe Mazzola, stimato volontario

Gattinara dice addio a Giuseppe Mazzola, volontario molto conosciuto nel mondo cattolico e del sociale. Aveva 88 anni e, fino alla pensione, era stato un barbiere e parrucchiere da uomo, con l'attività in corso Vercelli.

In anni lontani consigliere comunale, Mazzola è sempre stato attivissimo nel mondo del volontariato cattolico: per tutta la sua vita ha aiutato i diversi sacerdoti che si sono succeduti nella parrocchia di San Pietro animando le funzioni liturgiche, raccogliendo le offerte, intonando lodi e canti sacri con voce da cantante lirico. Ha fatto parte di svariati Consigli parrocchiali e altrettanto tempo ha dedicato alla San Vincenzo e ai concittadini sfortunati che bussavano alla sua porta per chiedere qualche tipo di aiuto.

«Eri una persona buona e devota come ce ne sono davvero poche, sempre disponibile verso chiunque, una vita a fare del bene. Gattinara senza di te sarà certamente più vuota, fai buon viaggio - scrive in un ricordo Giuliano Bugnolo, già presidente del circolo Acli.- Non chiediamoci dove sia andato, ma pensiamo a cosa ci ha lasciato nel cuore, quello non potrà togliercelo nessuno».

Mazzola lascia la moglie Teresa, i figli Angelo, Carla e Paolo con le rispettive famiglie; i nipoti Andrea, Luca, Simone, Matteo, Giacomo e Davide. Il rosario sarà recitato martedì 4 aprile alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Pietro dove, mercoledì 5 alle 16 verrà officiato il rito funebre.