«Conterà quanto teniamo a noi stessi e a questa Società»

C'è tensione, ed è comprensibile. La conferenza stampa del mister inizia con più di mezz'ora di ritardo, perché Gardano ha radunato la squadra sul campo, deve dire loro qualcosa.

Non ha molto da dire, il mister, quando si presenta ai giornalisti (il sottoscritto e Raffaella Lanza, la più presente agli incontri pre partita).

C'è qualcosa che non può dire – immaginiamo. E cioè che domani nel match della disperazione contro l'Arzignano manderà in campo gli elementi più motivati. Un po' come lui, che ha cercato di ricaricare l'ambiente.

La prima domanda è dei responsabili alla comunicazione della Società.

Come sta vivendo questo momento e come sta la squadra?

«Come sto io non ha importanza, la squadra si è preparata bene, si avverte tensione, è normale. E c'è la volontà di invertire il trend.»

Arrivano le altre domande.

Domani conterà soprattutto l'aspetto psicologico, la testa.

«Conterà tutto: testa, cuore e quanto ci teniamo a noi stessi e a questa Società in cui spero di restare. Ero andato via, sono tornato, vuol dire qualcosa.»

La squadra come sta?

«Comi continua ad allenarsi a parte, Vergara ha avuto un problema, in una settimana dovrebbe recuperare. Gli altri ci sono tutti.»

Anche Perrotta?

«Sarà tra i convocati.»

Come si batte l'Arzignano?

«Segnando un gol in più di loro. Il calcio è più semplice di quanto sembra: bisogna correre, pedalare, avere coraggio, essere più forti degli altri.»

Stop, altro da dire non c'è. La parola al campo, domani.

Quartultima partita di quest'annata storta. Gardano le ha provate tutte per raddrizzarla, ma anche domani sarà dura, perché mancheranno Comi e Vergara. Se la squadra dovesse giocare con il 4-3-3 (4-5-1 in fase di non possesso) il terzetto davanti potrebbe essere composto da Gatto, Arrighini e Laribi. Ma è tutto nella testa di Gardano, domani sapremo.