Trino, è Demichelis il candidato sindaco del centro sinistra

È Alessandro Demichelis il candidato sindaco della lista civica “Impegno per Trino e Robella”.

Demichelis, 55 anni, operaio specializzato in un’azienda di Trino, è consigliere comunale uscente, già vicesindaco in passato. Si candida a guidare la futura amministrazione comunale trinese, a capo di una lista civica che nasce attorno alle forze riformiste e progressiste della città. La lista, i cui nomi verranno resi noti nei prossimi giorni, sarà composta da molti volti nuovi e da alcune figure con esperienze amministrative o che hanno già messo a disposizione il loro tempo e le loro competenze nel mondo politico e associativo.

«Ho deciso di candidarmi per mettermi al servizio della nostra comunità e per costruire un’alternativa alla giunta uscente. Dopo aver ricoperto diversi incarichi nell’amministrazione pubblica, in Comune come in Provincia, mi sento pronto per guidare una nuova squadra, con l’obiettivo di offrire a Trino una valida e solida alternativa per il governo cittadino - dichiara Demichelis -. Ho raccolto attorno al mio nome il supporto di un gruppo ampio, composto da alcune decine di persone. Tra queste emergeranno le candidate e i candidati per il consiglio comunale per una lista che siamo convinti sarà competitiva. Mancano gli ultimi tasselli, ma siamo vicini alla chiusura».

Queste le prime parole del candidato sindaco a nome del gruppo che sta lavorando al suo fianco: «Trino è una città bellissima. Un luogo ricco di cultura, di storia, di natura. Una comunità vivace, grazie all’impegno di centinaia di persone, di decine di associazioni, una rete fitta e solida di volontari che in qualsiasi momento si mettono a disposizione della cittadinanza. È la città in cui viviamo, in cui molti di noi lavorano e studiano, qui abbiamo messo le nostre radici e da qui vogliamo costruire il nostro futuro. Per questi e per molti altri motivi abbiamo deciso di candidarci per amministrare Trino, mettendoci a disposizione delle cittadine e dei cittadini, con la consapevolezza e la convinzione che ogni energia, ogni pensiero, ogni azione andranno rivolte solo ed esclusivamente al bene comune e non certo ad alimentare e sostenere la propria visibilità e il proprio consenso. Abbiamo deciso di candidarci perché intendiamo avviare una fase nuova, puntando e scommettendo sulle potenzialità di ogni trinese, di ogni impresa e associazione che qui operano e a cui la futura amministrazione dovrà garantire il massimo supporto.