Giulia Perotti in gara ai Mondiali di ginnastica

Debutto mondiale per Giulia Perotti ginnasta 13enne vercellese che oggi, giovedì 30 marzo, è impegnata ad Antalaya, in Turchia, insieme alle compagne di squadra July Marano e Caterina Gaddi (con riserva Matilde Ferrari). La fortissima atleta della Libertas è la più giovane atleta della rappresentativa azzurra: alle 12 sarà impegnata nella prova di corpo libero nelle qualificazioni, per l'All Around individuale e per le finali di specialità, valide anche per la competizione a squadre.

In Turchia è accompagnata da Federica Gatti, sua allenatrice insieme ad Enrico Pozzo e dal tifo di tutti i vercellesi.