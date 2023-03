Stipulano un contratto per la fornitura di energia elettrica all'insaputa del cliente

Stipulano un contratto per la fornitura di energia elettrica sottraendo i dati a un imprenditore di Casanova Elvo, che si è così trovata addebitata una bolletta della quale nulla sapeva.

Nel clima del caro bollette che questi giorni sta facendo infuriare tanti vercellese, ha quasi del surreale la disavventura toccata a un imprenditore di Casanova Elvo: l'uomo, sorpreso per aver ricevuto una bolletta per la fornitura di elettricità alla propria attività commerciale da parte di una ditta diversa da quella abituale, si è rivolto ai carabinieri per fare chiarezza sulla vicenda.

I militari della Stazione del luogo hanno avviato una breve indagine che ha consentito di appurare che due soggetti, un 47enne e un 40enne, residenti in Campania, si erano impossessati delle generalità dell’imprenditore, acquisite in ragione della loro attività, e avevano stipulato a nome suo un contratto di fornitura elettrica da parte di una ditta avente sede a Frattaminore, in sostituzione di quello fino ad allora attivo. Dagli accertamenti è anche emerso che i due rivestivano rispettivamente la carica di amministratore unico e di responsabile commerciale della ditta di forniture di energia in favore della quale avevano stipulato il contratto.

A seguito degli elementi emersi dall’indagine, quindi, i due soggetti sono stati denunciati con l'accusa di sostituzione di persona. Gli accertamenti proseguono, anche per scoprire eventuali altri cambi di fornitore di energia operati dai due denunciati in danno di ignare persone.