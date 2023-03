Rices, sconfitta dignitosa

Vercelli Rices – Asti 54-76

(17-29; 22-22; 9-13; 6-12)

Tabellino Rices.

Chiantaretto 15, Agoglia 4, Maccapani, Conte, Cappello 6, Liberali 17, Paulato, Volpe, Gamba 5, Vercellone 2, Cattaneo 3, Memaj 2.

Allenatore Antonio Galdi.

Troppo forte l'Asti per i Rices che per due volte hanno moltiplicato gli sforzi portandosi a -10. Sta di fatto che per trentacinque minuti gli ospiti hanno dominato, mentre i Rices hanno tenuta testa solo in alcuni frangenti.

Pronti via, si parte, ed è subito una bomba da 3 per l'Asti. Dopo 5 minuti il punteggio è di 4 a 16. Reazione Rices con centri di Agoglia, Liberali due volte (bella un'azione con stop difensivo di Cattaneo, ripartenza razzo e canestro) e Vercellone. Ma poi l'Asti riprendo a dominare, e il primo quarto si chiude con il punteggio di 17-29.

Secondo quarto, si parte... male. Aumenta il distacco per gli ospiti (21 a 38) ma ecco che arriva la reazione vercellese, grazie a Cappello (due canestri) e a Liberali, per due minuti incontenibile (tre centri di seguito, uno più bello dell'altro). È il miglior quarto dei Rices, che grazie a un canestro di Chiantaretto all'ultimo secondo, si portano a -12 : 39 a 51.

Terzo quarto, ancora Chiantaretto, siamo a -10 (41 a 51). Partita avara di canestri per cinque minuti (uno per parte), con errori al tiro delle due squadra, ma poi l'Asti preme sull'acceleratore e chiude sopra di 18: 48 a 64 il finale del terzo.

Senza storia e noioso l'ultimo quarto, con soli sei punti per i Rices (tre liberi di Gamba e una bomba di Chiantaretto) e 12 per l'Asti. Punteggio finale 54-76.

Da segnalare la buona prova di Cattaneo, solo un canestro da 3 ma prezioso in difesa e negli assist. Dignitosa la prestazione della squadra di Galdi (con consueta rotazione tra giovani e giovanissimi) che ha giocato contro un avversario forte, con giocatori più esperti e con qualche centimetro in più rispetto ai vercellesi, centimetri che sotto canestro fanno sempre comodo.