Screening eco-reno vescicale per 51 persone: prenotazioni aperte per la visita di maggio

Dopo lo screening eco-reno vescicale prostatico che ha portato a Cigliano il dottor Leonardo D'Urso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, la Soms sta preparando nuovi appuntamenti con la salute e la prevenzione. Il 10 maggio alle 20,45 Leonardo d'Urso terrà una conferenza medico sanitaria nella sede sociale in via prof. Romualdo Bobba 26 sul tema: “Le patologie eco – reno vescico prostatiche: prevenzione e cura”. L'incontro è aperto a tutti. Il 24 maggio, invece, è stato programmato un nuovo screening sempre con il dottor D'Urso: coloro che intendono avvalersi del servizio possono fin da ora prenotarsi chiamando il 334 9944965. Le prenotazioni saranno accolte – con priorità per i soci – fino a esaurimento dei posti disponibili.

«Grazie a un ecografo portatile - spiegano dalla Soms di Cigliano - nella giornata di visite del 22 marzo, il dottor D'Urso ha potuto effettuare lo screening su 51 persone, soci e non soci, che si erano prenotate per poter usufruire del servizio. Una buona partecipazione che conferma la validità del programma prevenzione salute che la Soms sta realizzando con il sostegno della Fondazione Crvc e il contributo del Comune di Cigliano».