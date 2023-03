Da tutta Italia a Vercelli, 3000 persone per la "Primavera della scherma"

Vercelli vive e vivrà due primavere, quest'anno. Quella tanta attesa dopo freddo e nebbia è arrivata, l'altra, la vivremo dal 31 marzo al 16 di aprile «e non ho mai visto tanta partecipazione attorno a un evento da parte della città» dice Maurizio Randazzo.

Siamo all'Ascom, sede Baltaro. Viene presentata la Primavera di scherma che porterà a Vercelli e Caresanablot tremila persone per due appuntamenti sportivi, di importanza nazionale: «La seconda prova nazionale di spada degli Under 14, l'1 e il 2 aprile, e i Campionati Italiani U23 di fioretto, spada, sciabola, individuali e a squadre miste dal 13 al 16 aprile» spiega Riccardo Isola, presidente della Pro Vercelli scherma.

«Sarà una grande passerella. Si comincerà con i più giovani, ricordo che i futuri campioni si manifestano quando hanno dagli undici ai quattordici anni, per poi proseguire, nel secondo appuntamento, con atleti già affermati (Tommaso Marini e Martina Favaretto e altri) che a luglio parteciperanno ai Mondiali di Milano» ha detto ancora.

Accanto a Isola, presenti all'incontro i dirigenti della Pro Vercelli Scherma: dal vicepresdidente Andrea Uga, ai consiglieri Fabio Zenga Germano e Maurizio Randazzo, che ha partecipato alla conferenza stampa in qualità di vicepresidente della Federazione.

I due appuntamenti si svolgeranno a VercelliFiere, Caresanablot. Ingresso libero.

Una grande opportunità per chi già conosce ma anche per chi non conosce questo sport.

«La scherma è magica se la vedi dal vivo. Ha storia e fascino, sfruttiamoli» ha detto Andrea Barasolo, direttore dell'Ascom. E l'Ascom, la Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, il Comune, la Provincia e alcuni sponsor insieme a diversi commercianti formano la grande macchina organizzativa della Primavera della scherma.

Che sarà arricchita da un evento culturale: presso i locali della concessionaria Nuova Sacar (uno degli sponsor storici, insieme a Ecorì ed Errea) verrà infatti allestita la mostra «La bellezza in un gesto», con immagini di Augusto Bizzi e dei suoi collaboratori.

«Immagini di grande valore già esposte in tutto il mondo, che immortalano momenti particolari legati alla scherma» ha spiegato Randazzo.

«Il Comune è lieto di partecipare all'organizzazione di così grande respiro. Verranno migliaia di persone da tutta Italia che potranno così conoscere la nostra città e le nostre bellezze artistiche e, perché no?, potranno conoscere la nostra cucina» ha detto l'assessore allo sport del Comune, Domenico Sabatino.

«Grazie alla Pro Vercelli scherma, Vercelli sarà alla ribalta nazionale di questo sport. Sarà un volano in più per far conoscere il nostro territorio» ha chiosato Davide Gilardino, presidente della Provincia.

Ai due appuntamenti, naturalmente, parteciperanno alcuni atleti, fiori all'occhiello della Pro Vercelli Scherma, come riportato dalla locandina: “Per la Pro Vercelli, gareggeranno nelle prove individuali 12 tra spadisti e spadiste, 8 maschi e 4 femmine, tutti Under 23. Tra i maschi, Leonardo Morotti (bronzo lo scorso anno nella Coppa Italia U23) e Marzia Cena (vicecampionessa nella categoria U20) sono certamente i nomi da cui ci attendiamo di più. Tra gli altri, poi, Nibo Methlouthi, Nicolò Cussotto, Sebastiano Bosso, Luca Vincenzi, Filippo Checco, Giacomo Verduchi, Andrea Porta. Tra le femmine invece: Emma Bellotti, Sara Della Cioppa, Eleonora Orsi.”