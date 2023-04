Rive, “Benvenuta primavera"

Arte, musica, artigianato, storia e territorio: due giorni di festa a Rive per la manifestazione "Benvenuta primavera". Sabato e domenica Comune, Borghi delle Vie d'Acqua, Distretti del Commercio, in collaborazione con Comitato festeggiamenti e Polisportiva rivese, danno vita a una manifestazione che si propone di portare in paese numerosi visitatori da tutto il territorio.

Si parte sabato alle 17, con l'inaugurazione della mostra fotografica “Fairy tales”, a cura di Lella Beretta, con l'accompagnamento degli Ozone. Alle 19 cena da Farm e alle 21, in piazza Veneto, concerto dei 78 Giri Hot Ensemble diretti dal maestro Claudio Bianzino. Domenica, dalle 9,30 in viale IV Novembre e piazza XXIV Maggio Mercatino di primavera con spazio per gli hobbisti, il mondo di artigianato e dei prodotti del territorio, con esposizione di alcuni mezzi della collezione Marazzato.

Alle 12,30 pranzo da asporto su prenotazione. Nel pomeriggio dalle 15 corteo storico con il gruppo Conti della Motta di Motta de'Conti e mindfulness in natura, guidato da Marinella Balocco. Alle 16 jam session in occasione della giornata mondiale del jazz. Alle 17 tour dei murales e cena di chiusura della giornata.