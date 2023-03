Gli Alpini di Livorno Ferraris al Calamandrei

Nelle giornate di lunedì 20 e mercoledì 22 marzo, presso l’Istituto “Calamandrei” di Crescentino, si è tenuto un ciclo di lezioni a cura dell’Associazione Nazionale Alpini, gruppo di Livorno Ferraris, in collaborazione con il gruppo di Crescentino.

Il capogruppo, Piero Pola, il vice capogruppo, Stefano Trento, Valerio Rollone e Angelo Rollino hanno illustrato la storia degli Alpini, dalla loro fondazione nel 1872 al prezioso contributo dato nei due conflitti mondiali. Immagini, racconti, testimonianze hanno spiegato agli allievi il lavoro costante ed eroico di questo gruppo che, ancora oggi, interviene attivamente in caso di gravi calamità naturali, in auto a Paesi bisognosi e nella preparazione dei membri della Protezione civile. Inoltre è stato proposto l’interessante programma dei campi scuola estivi che gli Alpini propongo ai ragazzi dai 16 ai 25 anni, occasione per imparare i valori di solidarietà, rispetto e disciplina.