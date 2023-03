Caro bollette: la minoranza tuona

Riceviamo e pubblichiamo.

Prendiamo atto dai giornali che ora, dopo essersi resi conto delle reazioni della cittadinanza rispetto al caro bollette, il Sindaco forse abbia finalmente deciso di attivarsi per discutere questa problematica con i vertici di Atena e con la sua maggioranza.

Quando lo scorso gennaio la minoranza aveva convocato una riunione di Commissione per approfondire il tema e cercare le soluzioni possibili, il rappresentante dell’Amministrazione presente, l’Assessore Luigi Michelini, si era limitato solamente ad affermare che nessun esponente politico avesse competenze per suggerire all’Azienda come muoversi e che eventuali azioni dell’Amministrazione sul tema si sarebbero valutate in futuro.

A tutto ciò si aggiunga, come emerso nella stessa riunione, la confusione che regnava in Atena, con il call center che forniva informazioni sbagliate e la carenza di comunicazione da parte della stessa società partecipata.

Il risultato, peraltro facilmente prevedibile, (facilmente prevedibile, evidentemente tranne che dall’Amministrazione), sono code infinite di cittadini infuriati agli sportelli di Corso Palestro, e migrazioni di massa ad altri Operatori da parte degli utenti Atena.

A giugno 2022, poi, in risposta ad un’interrogazione sul tema, il Comune affermava che si stava valutando

“l’opportunità di attivare interventi di solidarietà per fornire ulteriori forme di sostegno al pagamento delle utenze”.

Ad ora l'unico supporto previsto è quello derivante dalle bollette stesse dei cittadini vercellesi.

Da oltre un anno, quindi, la minoranza stimola l’Amministrazione a monitorare il problema, riconoscendone le complessità ma evidenziando come, proprio perché complessi, certi temi vadano affrontati in maniera coordinata e per tempo.

Di fronte a noi abbiamo trovato il vuoto, fin quando ora i problemi e le complessità si sono ripresentati davanti a tutti, maggioranza e Opposizione, ma, soprattutto, davanti ai Cittadini, ancora più grandi di quello che erano in origine.

Qualche mese fa commentando il tema avevamo affermato che se la politica è lungimiranza e capacità di affrontare le complessità, quella di questa Amministrazione non è politica, e lo confermiamo.

Dopo aver già sollevato il tema, proposto sgravi fiscali per le persone più fragili e invitato il Comune ad attivarsi per individuare azioni di sostegno, sicuramente agiremo in consiglio comunale fin da subito per spronare l’Amministrazione a risolvere il problema, tentando di disinnescare quella che rischia di diventare una vera e propria bomba sociale.

Gruppi Consiliari Partito Democratico, SiAmo Vercelli, Voltiamo Pagina e Michelangelo Catricalà (Gruppo Misto)