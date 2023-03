Lo hanno trovato schiantato al suolo nel parcheggio di via Zambeccari dove un tempo c'era il supermercato Lidl e solo per un caso non ha fatto danni, la pianta caduta al suolo nella notte di venerdì 24 marzo.

Ora è stata transennata e presto verrà rimossa: purtroppo non è la prima volta che accade che, complice qualche folata di vento, piante, anche giovani, cedano all'improvviso a causa di problemi vegetativo o di danni che, esternamente, non sono visibili.